Auf große Resonanz stieß der vom Gewichtheberverband Rheinland-Pfalz initiierte neue Jugend-Fernwettkampf, an dem sich auch der KSV Grünstadt mit 17 seiner Nachwuchsathleten beteiligte.

Wäre die Veranstaltung an einem einzigen Ort gewesen, hätte man sie wohl als Rheinland-Pfalz-Meisterschaften bezeichnet, denn 60 Teilnehmer im Alter von sieben bis 17 Jahren bedeuten durchaus eine stolze Zahl – aber dass momentan keine „normalen“ Wettkämpfe stattfinden können, versteht sich von selbst. So hatte jeder Verein eine ganze Woche Zeit, um mit seinen Trainingsgruppen einen Leistungstest in den athletischen Disziplinen Dreierhopp und Kugelschock sowie im Gewichtheben zu absolvieren.

Anstelle eines Kampfrichters bewerteten die jeweiligen Trainer die technische Ausführung der Versuche im Reißen und Stoßen, wobei ein vereinfachter Modus (Noten wie in der Schule) zur Anwendung kam. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagte KSV-Coach John Attilo, der von seinem kompletten Übungsleiter-Team bei der Umsetzung der zeitaufwendigen Aufgaben unterstützt wurde.

Die Auswertung der protokollierten Daten brachte für die Grünstadter schließlich folgende Ergebnisse: In den jeweiligen Größen- und Gewichtsklassen gab es sieben Siege und sieben zweite Plätze, zweimal Rang drei und einmal Rang vier. Ben Kessler erreichte dabei die höchste Gesamtpunktzahl aller Teilnehmenden.

„Ich war überrascht, wie gut gerade unsere Jüngsten die lange Trainingspause weggesteckt haben“, so Attilo. Für viele dauerte sie wegen der allgemeinen Beschränkungen und der gleichzeitigen Hallenrenovierung bis Ende August an. Attilo sorgt sich allerdings ein wenig um die Nachwuchsgewinnung. „Wir hatten nur vier Kinder in der E- und D-Jugend am Start. Diese Altersklassen sind wichtig für die Fortsetzung unserer langjährigen kontinuierlichen Jugendarbeit, da darf man nicht den Anschluss verlieren.“

Für die nächste Auflage des Fernwettkampfes im November verspricht er sich dennoch eine weitere Motivation seiner Schützlinge: „Jetzt kennt jeder seine Konkurrenten, selbst wenn man ihnen nicht persönlich gegenübersteht. Klar – es fehlt zwar dieses besondere Wettkampf-Gefühl, aber man muss eben das Beste daraus machen.“ Nachdem mit den Deutschen Meisterschaften für Schüler und Jugend inzwischen auch die letzten beiden großen Turniere in diesem Jahr abgesagt wurden, bleibt folglich keine andere Wahl.