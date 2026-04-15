Knappe Niederlage, große Erleichterung: Der KSV Grünstadt bleibt in der Bundesliga. Im Hexenkessel von Durlach zeigt der KSV Nervenstärke im Reißen.

Jubel und Aufatmen beim KSV Grünstadt. Die Bundesliga-Staffel konnte sich trotz einer knappen 1:2-Niederlage beim ebenfalls abstiegsbedrohten KSV Durlach den Klassenerhalt sichern und verbesserte mit 791,9 Relativpunkten erneut den eigenen Vereinsrekord. Wenige Stunden zuvor krönte sich die zweite Mannschaft in heimischer Halle zur Meisterin der Regionalliga.

Dieses Saisonfinale wird den Grünstadtern vermutlich lange in Erinnerung bleiben. Im abschließenden Bundesliga-Wettkampf wurde sofort klar, dass beide Gegner gewaltig unter Druck standen. Grünstadt fehlte nur noch ein Punkt, um zumindest den Relegationsplatz zu erreichen, Durlach brauchte hingegen einen Sieg. Gastgeber und Gäste verwandelten daher die Räumlichkeiten in einen „Hexenkessel“ und lieferten sich das erhoffte Duell auf Augenhöhe.

In ihrer Paradedisziplin – dem Reißen – bewiesen die Pfälzer Nervenstärke und erarbeiteten sich von Beginn an einen Vorsprung, der aber vor dem letzten Versuch lediglich 8,2 Zähler betrug. Die Spannung erreichte nun ihren Höhepunkt, denn der Karlsruher Ramiro Moral Romero musste von 161 Kilo auf 170 Kilo steigern. Da er diese Last nicht bewältigen konnte, schaffte Grünstadt mit 320,7 Relativpunkten den entscheidenden Teilerfolg. Als in der Halbzeit bekannt wurde, dass der TB 03 Roding das Reißen verloren hatte, machte sich große Erleichterung bei den mitgereisten Fans breit.

Durch das bessere Gesamtpunkteverhältnis bleibt der KSV Grünstadt definitiv vor seinen Kontrahenten – egal, wie die beiden Begegnungen enden würden. Obwohl Durlach im Stoßen eine Aufholjagd startete, steckten die Gäste keinesfalls zurück und steigerten mit wenigen Fehlversuchen eindrucksvoll ihren bisherigen Vereinsrekord. Dass sich Durlach am Schluss mit 797,8 Punkten den knappen Gesamtsieg holte, konnte die Stimmung der Grünstadter nicht mehr trüben. „Unsere Mannschaft hat sich hervorragend präsentiert“, freute sich KSV-Trainer John Attilo.

„Darauf können wir alle mehr als stolz sein, zumal die Voraussetzungen bis vor wenigen Wochen gar nicht gut waren.“ Denn nacheinander hatten sämtliche der bisher angetretenen ausländischen Gastheberinnen und -heber ihre Wettkampfteilnahme abgesagt – hauptsächlich, weil sie wegen der in Kürze stattfindenden Europameisterschaften keine Freigabe durch ihren jeweiligen nationalen Verband erhielten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, musste man sich unmittelbar auf die schwierige Suche nach Ersatz machen. Wie Teamsprecher Padou Izere Shima betonte, gelang die Realisierung durch unermüdliches Engagement abseits der Bühne. So sei es vor allem seinem Vereinskollegen Giuliano Attilo zu verdanken, dass mit Salvatore Esposito und Joshua Hutton in kürzester Zeit zwei Sportler gefunden wurden, die am Samstag ein außerordentlich erfolgreiches Debüt gaben.

Zudem ermöglichte Lisa Karp mit schnellen Flugumbuchungen eine rechtzeitige Anreise trotz Lufthansa-Streik. Der 28-jährige Italiener Esposito bewältigte insgesamt 320 Kilo und sorgte mit seinem Ergebnis von 152,4 Relativpunkten gleich für Furore. Dasselbe gilt für den erst 21 Jahre alten Engländer Hutton, der in seiner sportlichen Entwicklung gewiss noch am Anfang stehen dürfte. Er zeigte sechs blitzsaubere Versuche und steuerte mit 330 kg im Zweikampf 138 Punkte zum Endresultat bei. Neben den starken Neuzugängen glänzte einmal mehr die aus Frankenthal stammende Lara Dancz.

Die 25-jährige Kaderathletin präsentierte sich kurz vor ihrem EM-Start in absoluter Bestform und hatte mit beeindruckenden 144 Punkten einen großen Anteil am Vereinsrekord. Die weiteren Ergebnisse: Padou Izere Shima erzielte 126 Relativpunkte, Christopher Ruß folgte mit 125 Zählern. Vanessa Imrock und Lucas Nützel teilten sich Reißen und Stoßen, sie kamen zusammen auf 106,5 Punkte.

Für die zweite Mannschaft des KSV nahm der Wettstreit um die Regionalliga-Meisterschaft einen unerwarteten Verlauf: Eigentlich war Tabellenführer KTH Ehrang zum „Showdown“ in der heimischen Halle erwartet worden, doch mehrere personelle Ausfälle zwangen die Trierer zur Absage des direkten Duells. Kampflos gab es den Titel für Grünstadt aber nicht. Um die drei Wertungspunkte offiziell zu erhalten, muss man laut Reglement den Wettkampf alleine absolvieren. Sophia Attilo-Demling, Serafine Curtiss, Theresia Keller, Giuliano Attilo und Falk Hammer zeigten eine souveräne Gesamtleistung von 400 Relativpunkten und bewiesen, dass die KSV-Reserve die Meisterkrone damit wirklich verdient hat.