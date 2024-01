Am Sonntag, 10. März, veranstaltet der Landfrauenverein Kerzenheim von 11 bis 15 Uhr (früherer Zutritt nur für Standbetreiber) wieder seinen großen Floh- und Trödelmarkt in der Mehrzweckhalle. Verkäufer an circa 40 Tischen bieten hierbei allerlei „Krusch und Krempel“ an. Mit dem Aufbau kann ab 9.30 Uhr begonnen werden. Für das leibliche Wohl werden Kaffee und selbst gebackene Kuchen (auch zum Mitnehmen!) sowie heiße Würstchen mit Brötchen und kalte Getränke angeboten. Tische nur noch über die Warteliste. Infos unter Telefon 06351 989703.