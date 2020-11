Vieles wird in dieser Adventszeit anders sein als sonst – lieb gewonnene Traditionen lassen sich kaum so genießen, wie es normalerweise der Fall ist. Selbst Familienfeste stehen mancherorts auf der Kippe. Gut, dass es in Bockenheim wenigstens eine Krippe gibt, die etwas festliche Stimmung verbreitet.

„Auf dem Weg nach Weihnachten bist du nicht allein ...“ beginnt ein Lied, das die katholische Kirchengemeinde Bockenheim-Obrigheim schon öfter bei den Vorbereitungen zum Krippenspiel begleitet hat. Weil es dieses Jahr kein solches gibt und das Lied nicht gemeinsam gesungen werden kann, ist eine andere Idee entstanden: Es soll eine veränderliche Krippenlandschaft geben, die in der Heiligenkirche, liebevoll auch „es Kappelche“ genannt, aufgebaut wird. Wer sich besinnlich aufs Fest einstimmen möchte, kann zur Feldkirche in den Wingerten westlich vom Dorf spazieren und dort innehalten.

Zum morgigen Ersten Advent wird die Verkündung mit Maria und dem Engel gezeigt, zum Zweiten Advent Hirten auf dem Feld, zum Dritten Advent Maria und Josef auf Herbergsuche, der Vierte Advent zeigt Maria und Josef im Stall und am Donnerstag, 24. Dezember, kommen das Jesuskind in der Krippe und die Hirten am Stall hinzu. „Aus dem Wunsch heraus, Kommerz ganz außen vor zu lassen und möglichst alles selbst anzufertigen, wurden die Figuren aus Papier gefaltet und die Landschaft aus Restholz und gesammelten Naturmaterialien gestaltet“, berichtet Eva Kummermehr. Sie gehört der katholischen Kirchengemeinde als Ausschussmitglied an. Die gleiche Funktion hat Alexandria Pfeifer inne, von der die Impulse – das sind passende Begleittexte – stammen, die am „Kappelche“ aushängen und auch auf der Webseite www.pfarrei-gruenstadt.de nachgelesen werden können.

Das Lied vom Anfang geht übrigens so weiter: „… und viele sind schon unterwegs, um bald beim Kind zu sein.“ Das inspirierte Eva Kummermehr, die Heiligenkirche als Standort für die Krippenszenen auszuwählen: „Es gibt viele Wanderer und Spaziergänger, die auf dem Weg durch die Bockenheimer Weinberge zur Kapelle kommen und hier einen besinnlichen Anlaufpunkt in der Adventszeit finden können.“ Vielleicht entstehen so in diesem Corona-Jahr ganz neue Traditionen, wie der Gang zur Heiligenkirche – mit den wechselnden Krippenmotiven.

