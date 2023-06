In der Nacht auf Sonntag sind bislang Unbekannte in die Filiale der VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Sausenheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt in den Innenraum des Hauses in der Raiffeisenstraße 8 verschafft. Die Täter öffneten vermutlich mittels Trennschleifer einen Tresor, in welchem sich die Einnahmen des Vortages befanden. Wie viel Bargeld aus dem aufgeflexten Safe entwendet wurde, ist unbekannt. Aufgrund der Vorgehensweise befanden sich die Täter mutmaßlich über einen längeren Zeitraum im Gebäude. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeidirektion in Neustadt zu wenden, Telefon 06321 8540.