Die Polizei warnt vor kriminellen Bettlern im Leiningerland. Anlass dafür ist ein Fall in Bockenheim, in dem eine junge Frau die Hilfsbereitschaft einer Seniorin schamlos ausgenutzt haben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie es mit einer Bande zu tun haben. Was sie über die verdächtige Gruppe wissen.

Was war der Auslöser dafür, dass die Polizei das Leiningerland am Mittwoch vor kriminellen Bettlern gewarnt hat?

Alarm