Die Grünstadter Polizei warnt vor kriminellen Bettlern im Leiningerland. Auslöser: Eine Täterin hat in Bockenheim offenbar die Hilfsbereitschaft einer 87-jährigen schamlos ausgenutzt und der Seniorin Geld gestohlen, als sie für die vermeintlich notleidende junge Frau Brote schmierte. Die Ermittler haben anschließend mehrere Personen aufgespürt, die den Behörden schon für derartige Taten bekannt sind. Mitglieder der Gruppe haben wohl am Dienstag in Bockenheim und anderen Orten der Umgebung noch an weiteren Türen geklingelt. Der Rat der Beamten: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!“