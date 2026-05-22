Das Grünstadter „Kabale und Liebe“ richtet als einziges Lokal in der Stadt das Kriminal Dinner aus. Was hinter Probeterminen, Akten und Service-Takt steckt.

Was ist das „Kriminal Dinner“?

Das Kriminal Dinner oder Krimidinner ist eine Veranstaltung, die von der Agentur Engesser Marketing aus Weil der Stadt ( Baden-Württemberg) organisiert wird und in Zusammenarbeit mit Restaurants deutschlandweit stattfindet, die sich dafür bewerben. Die Idee ist, dass Gästen ein Mehr-Gänge-Menü angeboten wird und sie dabei einen Kriminalfall lösen. Um das Gefühl von Authentizität zu wecken, sind Schauspieler vor Ort, die in entsprechende Rollen schlüpfen.

Wie kam es dazu, dass das „Kriminal Dinner“ nach Grünstadt kommt?

Die Idee, ein solches Dinner in Grünstadt zu veranstalten, hatte der Inhaber des Grünstadter Restaurants Kabale und Liebe. Laut Restaurantleiter Simon Michel war er selbst einmal bei einer solchen Veranstaltung dabei und hatte danach den Wunsch, sie auch in seinem Lokal stattfinden zu lassen. Dazu habe er bei der Engesser Agentur angefragt, die für die Organisation des „Kriminal Dinners“ zuständig ist. Adina Stoll ist Teamleiterin bei der Agentur und teilt auf Nachfrage mit, dass das Krimi-Projekt in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei, sodass die Agentur immer wieder nach neuen Standorten suche.

Warum fiel die Wahl auf das Restaurant Kabale und Liebe als Veranstaltungsort?

Michel erzählt, dass sein Lokal bereits viermal ein solches Krimi-Dinner veranstaltet hat. Das erste Mal fand im Herbst 2025 statt. Zuletzt gab es einen Termin im April dieses Jahres. Laut Stoll überzeugten die Agentur vor allem die „Optik des Lokals und die tolle Kommunikation der Betreiber“, sodass eine Zusammenarbeit möglich wurde.

Welche Voraussetzungen muss eine Location erfüllen, damit ein Kriminal Dinner dort stattfinden kann?

Der Standort muss eine gewisse Größe haben, so Stoll. Im Raum selbst dürfe es keine Sichteinschränkungen geben und auch die Qualität der Speisen sowie der Service müssten stimmen. Michel teilt mit, dass der Hauptraum des Lokals gut für das Krimi-Dinner geeignet sei, da es dort viel Platz gebe. Um als Standort auf Dauer infrage zu kommen, müsse das Lokal erst einmal einen Probetermin absolvieren. Das Dinner finde dann regulär statt und die Agentur schaue, wie gut es bei den Menschen angekommen sei und ob es genügend Ticketverkäufe gab. Falle beides positiv aus, könne ein Betrieb auch öfter für das Dinner berücksichtigt werden.

Wird das Restaurant dafür speziell umgestaltet oder in die Inszenierung eingebunden?

Je nach Standort müsse die übliche Sitzordnung angepasst werden, heißt es vonseiten der Agentur. Das bestätigt Michel. Da das Dinner am Samstagabend startet, werde er mit seinem Team am Nachmittag nach dem Mittagsgeschäft mit dem Umbau beginnen. Laut Restaurantleiter bekommt er im Voraus von der Agentur eine Liste, auf der steht, wie viele Personen am Dinner teilnehmen werden. Anhand der Anzahl stellt er dann die Tische so, dass mehrere Personen als Gruppen zusammensitzen können.

Wie viele Schauspieler sind bei einem Abend in Grünstadt im Einsatz?

Es sind laut Agentur zwischen zwei und fünf Schauspieler im Einsatz. Die Schauspieler schlüpfen während der Veranstaltung in verschiedene Rollen, teilt Stoll mit. Zudem werde das Publikum auch immer wieder mit einbezogen und die ein oder andere Rolle an die Gäste vergeben. Michel rechnet am Samstag mit zwei bis drei Schauspielern, die vor Ort sein werden. Erfahrungsgemäß kämen diese ein paar Stunden vor der Veranstaltung im Lokal an und hätten ausreichend Equipment für ihre Rollen dabei, so der Restaurantleiter.

Wie eng arbeiten Schauspielensemble und Gastronomie zusammen?

Beide Gruppen arbeiten am Veranstaltungstag sehr eng zusammen, teilt Stoll mit. Vor und während der Show müsse sich ständig abgesprochen werden, damit das Timing zwischen Schauspiel und Servicepause reibungslos funktioniere. Michel erzählt, dass die gesamte Veranstaltung etwa drei bis dreieinhalb Stunden gehe. Das Dinner sei in vier Akte mit drei Essensgängen eingeteilt. Ein Akt dauere im Schnitt 20 Minuten. In dieser Zeit seien die Schauspieler aktiv und schlüpften in ihre Rollen. Zudem gebe es verteilte Hinweise, die sich die Zuschauer anschauen können. Während die Schauspieler arbeiteten, sei niemand vom Lokalbetrieb im Raum, um die Atmosphäre nicht zu stören, wie Michel sagt. Erst nach 20 Minuten komme das Personal herein, um die Gäste zu bedienen.

Welche Bedeutung haben kleinere Städte wie Grünstadt für die Tourplanung der Agentur?

Kleinere Städte hätten dieselbe Bedeutung für die Agentur wie große, so Adina Stoll. Laut Michel ist das Kabale und Liebe das bisher einzige Lokal in Grünstadt, das ein solches Angebot macht. Bisher sei es auch gut angenommen worden, so der Restaurantleiter. Im Schnitt seien bis zu 60 Zuschauer dabei.

Wie weit im Voraus beginnen Planung und Organisation für eine Veranstaltung wie diese?

Die Agentur bereitet die „Krimi-Saison“ laut eigener Aussage immer etwa ein Jahr im Voraus vor. Michel teilt mit, dass die Lokalführung mehrere Terminvorschläge bekomme, an denen das Dinner stattfinden könne. Das Lokal entscheidet dann selbst, ob das zeitlich passt.