Die evangelische Jugend Kirchheimbolanden lädt zusammen mit der protestantischen Kirchengemeinde Kerzenheim zu einem Stationen-Gottesdienst von und für Jugendliche ein: am Samstag, 14. November, um 18 Uhr in der Eisenbergerstr. 18 in Kerzenheim. Das Thema „Krieg und Frieden – Streit und Versöhnung“ wird an vier Stationen aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet. Mitmach-Aktionen und meditative Elemente sind eingeplant. Eingeladen sind auch alle Junggebliebenen und diejenigen, die sich für die Thematik des Gottesdienstes interessieren. Dieser findet nicht im geschlossenen Raum statt, aber alle Örtlichkeiten sind überdacht.