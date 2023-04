Mit achteinhalb Jahren Verspätung ist es endlich so weit: Am Sonntag um 7.30 Uhr sind sich die erste Züge auf den Gleisen in Kirchheim begegnet und haben damit sang- und klanglos ein Zwölf-Millionen-Euro-Großprojekt eingeweiht: den neu errichteten Kreuzungsbahnhof. Damit stehen nun doppelt so viele Schienenverbindungen zwischen Grünstadt und Frankenthal im Fahrplan. Das Angebot auf der Strecke wurde auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet – so wie es im einst beschlossenen Konzept Rheinland-Pfalz-Takt 2015 vorgesehen ist. Die über Freinsheim fahrenden Züge haben Anschluss nach Neustadt und Bad Dürkheim sowie in Frankenthal-Süd gen Ludwigshafen und Mannheim. Der Bahnübergang in der Kleinkarlbacher Straße bleibt noch ein paar Tage voll gesperrt. Dort sind die Verbandsgemeindewerke weiterhin beschäftigt.