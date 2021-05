Die Halterin hatte bis zuletzt versucht, eine Versteigerung ihrer Pferde zu verhindern, doch es half nichts. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim ließ nun in Haßloch 28 Tiere verkaufen, die der Frau im März in Carlsberg weggenommen worden waren.

Normalerweise laufen am Himmelfahrtstag Pferde auf der Rennbahn in Haßloch um die Wette. In diesem Jahr wurde sie jedoch zum Auktionsfeld, auf dem die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 28 Pferde versteigern ließ. Es handelte sich dabei um Tiere, die einige Monate auf einem Hof in Carlsberg lebten, und die das Veterinäramt der Halterin Mitte März wegnahm. Die Haltungsbedingungen waren nicht gut, die Tiere büxten immer wieder aus.

Die 31-jährige Frau aus Rheinhessen hatte noch versucht, die Versteigerung der Tiere über einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht zu stoppen – vergebens. Für den Verkauf hat die Verwaltung einen Mann vom Fach organisiert: den Auktionator Volker Raulf (Mönchengladbach), der im Jahr rund 700 Pferde versteigert.

Der Auktionator preist die Pferde

Und so saßen am Donnerstag 80 Menschen auf der Rennbahn-Tribüne in Haßloch. 65 weitere waren übers Internet zugeschaltet. Sie alle ließen sich ein Pferd nach dem anderen zeigen. Der Auktionator pries die Tiere und ihre Abstammung in hohen Tönen („war als Turnierpferd eingetragen“, „siegreich im Springsport“) an, verschwieg aber auch die Krankheiten der Tiere nicht („diagnostiziertes Herzgeräusch“, „nicht ausgeheilter Sehnenschaden“).

Es ging viel um Liebe, um Geduld und gute Hände an diesem Tag – und manches Mal klang es, als ob Auktionator Raulf nicht Tieren, sondern Menschen zu einem schöneren Leben verhelfen wollte: Ein Pferd beschrieb er als „liebevolle Rentnerin, die es verdient hat, einen ordentlichen Endplatz zu erhalten“, ein anderes „braucht Liebe, braucht eine Weide“ und wieder ein anderes war „sehr offen, ganz nett und freundlich“.

Bei alledem galt für die Käufer: „Sie kaufen nicht das, was Sie sich wünschen. Sie kaufen das, was sie sehen.“ Den Anwesenden und Internet-Bietern gefiel offenbar, was sie sahen – ein Pferd nach dem anderen wurde ersteigert. Am Ende hatten alle 28 neue Halter.

Startpreis bei 600 Euro

Bei den älteren Pferden lag der Startpreis bei 600 Euro, bei den anderen bei 800 Euro. Mal ging es in 50-Euro-Schritten aufwärts, dann in 200- oder sogar in 500-Euro-Schritten – „nach Gefühl“, erwiderte der Auktionator später auf die Frage, ob’s dafür eine Regel gibt. Die Gäste im Saal hoben die Hand oder die Anmelde-Karte, wenn sie boten, und wenn Internet-Steigerer aus Geinsheim oder Hamburg, aus Österreich oder Luxemburg ein Angebot abgaben, macht es zweimal „Bing“ im Computer.

Das erste und älteste Pferd ging für 1100 Euro an eine frühere Besitzerin zurück. Die war überglücklich, als sie den Zuschlag für die 25 Jahre alte Westfalen-Stute bekam. Das teuerste Pferd, das versteigert wurde war eine zwölfjährige Oldenburger Stute. Für sie wurden im Sekundentakt Angebote abgegeben, bis der Preis bei 9500 Euro angelangt war. Sie wird künftig bei Pferdehaltern in Haßloch ein Zuhause haben.

Eine Pferdeversteigerung ist ein Spektakel

Eine Pferdeversteigerung ist unterhaltsam, sie hat auch etwas von einem Spektakel – zumal, wenn der Auktionator immer wieder Sprüche klopft, um die Leute bei Laune zu halten. „1000 hab’ ich, und 1000 hier und jetzt und“ – bingbing aus dem Internet – „1200 aus Hamburg und 1200 sind geboten und“, bingbing und Kärtchen auf der Rennbahn „und 3500 zum Ersten, und 3500 zum Zweiten, und 3500 Euro zum Dritten“.

Die Pferdefreunde waren aus ganz Deutschland angereist – eine junge Frau mit Baby kam beispielsweise samt Begleitern und Lastwagen aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Frau handelt mit Pferden – und kaufte drei Tiere. Es flossen auch Tränen – zwei junge Frauen weinten, als sie den Zuschlag für ihre Pferde bekamen.

Veterinäre sind erleichtert

Nach der Veranstaltung waren ein erleichterter Landrat und erleichterte Veterinäramtsmitarbeiter auf der Rennbahn anzutreffen. „Ich bin froh, dass die Pferde nun einen neuen guten Platz haben“, sagte Veterinärin Regina Kerth. Die Versteigerung hatte zwei Ziele: Zum einen, dass die Tiere weitervermittelt werden, nachdem die bisherige Halterin den Beweis nicht erbringen konnte, dass sie sich fortan besser um sie kümmert, und zum anderen, dass ein Teil der Kosten für die zweimonatige Unterbringung der Pferde in anderen Ställen wieder eingenommen werden.

Diese Kosten muss eigentlich die Halterin bezahlen, die Kreisverwaltung ist nur in Vorleistung getreten. Aber selbst die 83.200 Euro, die die Versteigerung gebracht hat, werden wohl nicht ausreichen, um alle Kosten zu decken, sagte Kerth. Zumal die Ausgaben für die Unterbringung der Pferde – die ja kurzfristig erfolgen musste – zum Teil deutlich über dem Standardpreis von 500 bis 600 Euro pro Pferd und Monat gelegen hätten – und zwar bei 40 bis 50 Euro pro Pferd und Tag. Und auch der Transport und die Versteigerung der Tiere haben gekostet. Aber immerhin würden nun für den Kreis keine Folgekosten mehr anfallen.

Für den Landkreis Bad Dürkheim war die Versteigerung von Tieren eine Premiere, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). „Es muss einiges passieren, bevor es so weit kommt“, betonte Ihlenfeld, selbst Pferdefreund. Bei Abteilungsleiter Winfried Zaremba vom Veterinäramt hörte man die Erleichterung förmlich:.„Ab jetzt sind wir aus der Verantwortung“, meinte er. „Mir fällt ein Stein vom Herzen.“