28 Pferde, die einer Halterin in Carlsberg im März von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim weggenommen worden sind, werden an Christi Himmelfahrt auf der Pferderennbahn in Haßloch versteigert.

Die Kreisverwaltung hatte die Tiere von dem Hof in Carlsberg abgeholt, weil die Haltungsbedingungen nicht in Ordnung waren und die Tiere immer wieder ausgerissen sind. Trotz mehrfacher Aufforderungen