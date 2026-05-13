Die K36 wird seit Dienstag jeweils von 18 bis 6 Uhr komplett gesperrt, und dabei soll es bis Dienstag, 2. Juni, bleiben. Grund sind laut Verbandsgemeinde Leiningerland Sanierungsarbeiten an der A6-Unterführung. Wer von Tiefenthal nach Nackterhof will, wird in großem Bogen an Hettenleidelheim vorbei und durch Wattenheim auf einen Feldweg geführt, der deshalb nun Einbahnstraße ist und nach dem Umweg ans Ziel führt. Von Nackterhof nach Tiefenthal wiederum gibt es einen direkteren Weg: Ein Feldweg führt, ebenfalls als Einbahnstraße, zur L453. Sie verbindet Tiefenthal und Hettenleidelheim.