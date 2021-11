Die Vollsperrung der Kreisstraße 32 bei Altleiningen zwischen Tränkwoog und Talstraße wird am Donnerstag zur Mittagszeit wieder aufgehoben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Die Schäden an der Fahrbahn seien in den vergangenen Wochen erst einmal provisorisch repariert worden, die Straße sei winterfest gemacht worden. Für das kommende Jahr sei dann eine „nachhaltige Sanierung“ geplant. Die Straße musste ab 19. November gesperrt werden, weil sich in der Fahrbahn tiefe Risse gebildet hatten. Da nicht auszuschließen war, dass die Straße wegbricht, handelte die Straßenbehörde vorsorglich: Sie wollte vermeiden, dass sich der Zustand der Straße durch weiteres Darüberfahren noch verschlimmert. Die Schäden waren bei einer Streckenkontrolle festgestellt worden.