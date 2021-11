Die Kreisstraße in Altleiningen wird zwischen Tränkwoog und Talstraße bis auf Weiteres voll gesperrt. Und zwar schon ab Freitag. Dass die Durchfahrt verboten wird, wurde sehr kurzfristig beschlossen.

Die Entscheidung, die Straße ab Freitag zu sperren, ist erst am Donnerstagvormittag getroffen worden. In der Fahrbahn haben sich tiefe Risse gebildet. Bei einer Streckenkontrolle sei festgestellt worden, dass die Schäden in der letzten Zeit immer stärker geworden seien, sagt Dominik Schardt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer. Weil nicht auszuschließen ist, dass die Straße wegbreche, habe die Straßenbehörde vorsorglich gehandelt: Sie wolle vermeiden, dass sich der Zustand der Straße durch weiteres Darüberfahren verschlimmere, oder dass die Fahrbahn samt Auto abrutscht. „Die Dauer der Sperrung steht noch nicht fest, da Ursache, Umfang und Gefährdungspotenzial genauer ermittelt werden müssen“, sagt Schardt. Zunächst werde bei einer Bohrung nach den Ursachen für die Risse gesucht.

Schardt geht davon aus, dass sich das Erdreich gesetzt hat und es deswegen zu den Längsrissen gekommen ist. Allerdings bringe es wohl nichts, diese einfach aufzufüllen. Das habe man vor einigen Jahren schon gemacht – mit überschaubarem Effekt: „Jetzt sind die Risse wieder da“, sagt Schardt. Falls es sich tatsächlich um Setzungen handele, würde man den betreffenden Streckenabschnitt an der Seite stabilisieren – etwa mit Gabionen oder einem Betonbalken, informiert Schardt über das weitere Vorgehen.

Die Straße muss voll gesperrt werden: „Eine halbseitige Sperrung ist aufgrund der geringen Straßenbreite und einzuhaltender seitlicher Sicherheitsabstände nicht möglich“, erklärt der Mitarbeiter des Landesbetriebs. Der LBM empfehle, die Vollsperrung über Carlsberg oder Neuleiningen zu umfahren. Die Straße ist für Anlieger bis zur Baustelle frei, eine Wendemöglichkeit für sperrige Fahrzeuge bestehe dort allerdings nicht. Der LBM bitte die Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.