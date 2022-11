GRÜNSTADT. Im Viertelfinale des Kreispokal-Wettbewerbes Rhein-Pfalz empfängt am Mittwoch, 16. November, 19.30 Uhr, Fußball-B-Ligist VfR Grünstadt II den ASV Heßheim (A-Klasse).

Das Team von Trainer Uwe Naßhan führt derzeit die Tabelle der A-Klasse Rhein-Pfalz mit 29 Punkten an, vor dem SV Obersülzen (28). Zuletzt haben die Heßheimer nach einem kleinen Zwischentief mit drei sieglosen Spielen wieder einen Sieg bei der SG Maudach geholt. „Hoffentlich gibt es kein Elfmeterschießen“, sagt Naßhan. Denn sein Team hat zuletzt vier Strafstöße verschossen. Der A-Klassist Heßheim kam durch Siege gegen SV Ruchheim II (2:0) und PSV GW Ludwigshafen (2:0) ins Viertelfinale. „Wir wollen ins Halbfinale“, sagt der ASV-Trainer, der das Erlebnis Pokalfinale schon mit der DJK Eppstein hatte und es gerne wiederholen würde.

Die Gastgeber unter ihrem Spielertrainer Jens Benda sind in der B-Klasse nach 14 Begegnungen mit 40 Punkten souveräner Spitzenreiter. Die Mannschaft hat 13 Begegnungen gewonnen, einmal Remis gespielt. „Unser Ziel ist in erste Linie der Wiederaufstieg in die A-Klasse“,weist Trainer Jens Benda darauf hin, wo die Prioritäten seines Teams liegen sollen. Doch er verhehlt nicht, dass sein Team in der Lage sei, klassenhöhere Mannschaften zu schlagen.

Benda: „Wir spielen gerne gegen ein klassenhöheres Team. gegen Heßheim haben wir ja nichts zu verlieren.“ Gegen die Naßhan-Elf fehlt aufseiten der Gastgeber Innenverteidiger Julian Mayer, der sich in Urlaub befindet. Deniz Ali fällt nach einer Operation ebenfalls aus.