Die Chance, in dieser Saison einen Titel zu holen, ließ die TSG Eisenberg ungenutzt. Im Finale des Kreispokal-Wettbewerbs am Karsamstag in Obersülzen verlor die Mannschaft mit 2:4 (0:1) gegen den A-Klasse-Konkurrenten Schwarz-Weiss Frankenthal. „Typisch Eisenberg“ nannten Trainer Marco Kroneberger und Spieler Lampros Kafkas den Verlauf der Partie.

Karsamstag, herrliches Wetter, eine hervorragende Sportanlage als Austragungsort. Der Rahmen für das Pokalfinale im Fußballkreis Rhein-Pfalz, er stimmte. Mit knapp 300 Zuschauern wurden