Die Verwaltung des Donnersbergkreises in Kirchheimbolanden, Referat Abfallwirtschaft, informiert darüber, dass die Kreismülldeponie Eisenberg am Ostersamstag, 8. April, geschlossen bleibt. Die regulären Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr, freitags, 8 bis 14 Uhr, und an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat von 8 bis 11.30 Uhr. Ausgenommen sind Feiertage. Weitere Informationen finden sich auf der Website der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de.