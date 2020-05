Die Operationen von 139 Patienten sind im Kreiskrankenhaus Grünstadt seit 16. März 2020 verschoben worden. Von nächster Woche an sollen die Eingriffe nachgeholt werden. „Wenn wir diese Operationen jetzt alle in den nächsten Wochen nachholen können, entsteht dem Krankenhaus kein finanzieller Schaden“, sagt Verwaltungsdirektor Udo Langenbacher.

Die Krankenhäuser in ganz Deutschland haben Betten freigehalten, um für die Aufnahme von Corona-Patienten gerüstet zu sein. Auch im Kreiskrankenhaus Grünstadt sind deswegen Operationen, die verschiebbar waren, abgesagt worden. Nächste Woche sollen nun neben den Notfall-Operationen auch weitere Eingriffe vorgenommen werden. Chirurg Dr. Frank Ehmann und Gynäkologe Dr. Niko Grabowiecki wollen nach Angaben des Krankenhauses so schnell wie möglich zum normalen Krankenhausbetrieb zurück – mit der gebotenen Vorsicht. In der Chirurgie sollen neben den dringenden Indikationen auch Eingriffe wie Hernien-, Gallenblasen-, Varizen-, Schilddrüsenoperationen, Schulterarthroskopien sowie Knie- und Hüftprotheseneingriffe vorgenommen werden. In der Gynäkologie sollen von kommender Woche an alle gynäkologischen Eingriffe angeboten werden.

Genügend Intensivbetten werden freigehalten

Es sollen ausreichend Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten für Corona-Patienten vorgehalten werden. Dr. Andreas Bernhardt, Chefarzt der Abteilung Anästhesie, sagt: „Wir werden mit drei Beatmungsplätzen mehr als die von der Landesregierung vorgegebenen 20 Prozent der insgesamt vorhandenen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit freihalten.“ Im Kreiskrankenhaus Grünstadt gibt es acht Intensivbetten, davon vier mit Beatmungsmöglichkeiten.

Die erwartete Welle an Neuinfektionen und damit verbunden eine starke Zunahme an Corona-Patienten ist im Kreiskrankenhaus Grünstadt ausgeblieben. „In den letzten Tagen gab es nur wenige Aufnahmen von Covid-19-Patienten oder Verdachtspatienten“, sagt Dr. Hans Münke, Leiter des Pandemie-Krisenstabes und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin. Für eine grundsätzliche Entwarnung sei es aber zu früh. „Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lockerung der Kontaktbeschränkungen, insbesondere die schrittweise Öffnung der Schulen und Geschäfte auf die Infektionszahlen auswirkt“, so Münke weiter. Stand Mittwoch, 13.15 Uhr, werden im Krankenhaus 67 Patienten behandelt, davon fünf Patienten auf der Isolierstation und drei auf der Intensivstation.

Mitarbeiter und Patienten tragen Mundschutz

Das Krankenhaus hatte eine Woche lang keine neuen Patienten mehr aufgenommen, weil 26 Mitarbeiter positiv oder „grenzwertig positiv“ auf das Coronavirus getestet worden sind. Münke sagt: „Wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrmals auf das Coronavirus getestet. Es arbeitet niemand, der nicht mindestens zweimal negativ getestet wurde.“ Drei Mitarbeiter, die positiv getestet wurden, dürfen noch nicht arbeiten, teilt Langenbacher mit: „Sie haben zwar keine Symptome, dürfen aber erst wieder arbeiten, wenn sie zweimal aufeinander folgend negativ getestet wurden.“ Sowohl die Mitarbeiter als auch die Patienten sollen – soweit es der Gesundheitszustand erlaubt – eine Schutzmaske tragen. Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, werden in Einzelzimmern auf der Isolierstation untergebracht. Sollte die Anzahl der Corona-Patienten wieder zunehmen, könnten die planbaren Eingriffe wieder reduziert werden, so Münke. Es sei aber nicht sinnvoll, viele Kapazitäten im Krankenhaus ungenutzt zu lassen und Patienten weitere auf Operation warten zu lassen.