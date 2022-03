Dass die Corona-Infektionszahlen gegenwärtig in astronomische Höhen gestiegen sind, zeigt sich auch im Kreiskrankenhaus Grünstadt. Wie Verwaltungsdirektor Udo Langenbacher berichtete, werden in dem 200-Betten-Haus aktuell 14 Covid-19-Patienten behandelt. Auch seien viele Mitarbeiter positiv getestet.

„Wir sind ganz klar mitten in einer weiteren Infektionswelle“, sagte Langenbacher am Mittwoch in der Online-Sitzung des Krankenhausausschusses. Abzulesen ist das unter anderem an den Zuschlägen für die Versorgung von Corona-Patienten: Im gesamten Vorjahr habe die Klinik 224.000 Euro erhalten, vom 1. Januar bis heute seien es schon 287.000 Euro.

In 2021 seien im Kreiskrankenhaus insgesamt 234 Covid-19-Fälle gezählt worden, in 2022 schon 105. Von diesen seien 91 bereits wieder entlassen. Die derzeit noch verbliebenen 14 Menschen seien ausnahmslos auf Normalstation. „Die Krankheitsverläufe der momentan grassierenden Virusvariante sind milder, kein Intensivbett ist belegt“, so der Verwaltungsdirektor.

Viele Mitarbeiter in Quarantäne

Andererseits sei die Mutante ansteckender, was beim Blick aufs Personal deutlich werde: 41 Mitarbeiter seien zurzeit ausgefallen, vor allem seien es Beschäftigte, die Kinder in der Kita oder Schule haben. Wegen der seit 16. März geltenden Impfpflicht in der Pflege habe er nur 24 der mehr als 500 Angestellten dem Gesundheitsamt melden müssen, so Langenbacher. „Davon hat aber die Hälfte einen unklaren Genesenenstatus, bei dem nicht sicher ist, ob die Verabreichung einer Spritze ausreicht.“