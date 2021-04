Über den Sinn und Unsinn sowie die Erreichbarkeit eines Energiezertifikats für das Grünstadter Kreiskrankenhaus ist vergangene Woche ausgiebig diskutiert worden. Das Ende vom Lied: Die Voraussetzungen werden gar nicht erfüllt.

Zertifikate können dazu beitragen, den Ruf einer Klinik im Umland deutlich zu verbessern – da sind sich zumindest die Grünen im Krankenhausausschuss einig. Das Label für Babyfreundlichkeit habe einen Anteil an der guten Entwicklung der Geburtenzahlen im Kreiskrankenhaus Grünstadt, so Ellen Messner-Vogelesang. Sie ist überzeugt, dass es das Ansehen des Hauses weiter fördern würde, auch seine Bemühungen in Richtung Energieeffizienz sichtbar zu belegen – und stellte deshalb für ihre Fraktion den Antrag, es möge sich um das BUND-Gütesiegel „Energiesparendes Krankenhaus“ bewerben.

„Mit der Brennstoffzelle war man bereits Vorreiter, auch das nun installierte Blockheizkraftwerk unterstreicht den Stellenwert von Nachhaltigkeit im Kreiskrankenhaus“, hat Messner-Vogelesang im Antrag formuliert. Die Bewerbung um das Gütesiegel des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland wäre die logische Fortsetzung des bisherigen Engagements. Die Stadtklinik Frankenthal sei schon zum dritten Mal dabei, so die Grüne. Man müsste dem BUND dafür nur die Verbrauchswerte mitteilen.

Wärmedämmung nicht auf dem aktuellen Stand

Der Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses, Udo Langenbacher, erklärte, die Einrichtung habe sich die Kriterien für das Siegel zusammen mit der Betriebsführung der Pfalzwerke genau angeschaut. Bei der Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes könne das Kreiskrankenhaus aufgrund seines Blockheizkraftwerkes punkten, nicht aber beim Energieverbrauch. Dafür gebe es zahlreiche Gründe.

„Wir unterhalten eine Zentralsterilisation, in der wir auch die Medizinprodukte der Krankenhäuser aus Bad Dürkheim und Frankenthal aufbereiten“, nannte er einen davon. Außerdem gebe es in Grünstadt eine Radiologie, deren Magnetresonanztomographie und Computertomografie sehr viel Strom benötigten. Darüber hinaus verfüge das Kreiskrankenhaus über eine Frischküche, in der zusätzlich für Essen auf Rädern gekocht wird. Schließlich erfülle der ältere Gebäudekomplex weder von der Form her noch hinsichtlich der Wärmedämmung an Fassaden und Fenstern die aktuellen energetischen Vorschriften.

Auch kein Klimamanager erwünscht

Antragstellerin Messner-Vogelesang wies anschließend darauf hin, dass das Kreiskrankenhaus zumindest einen Klimamanager gebrauchen könnte. Diesbezüglich könnten 250 Kliniken von der kostenlosen Ausbildung jeweils einer Person über das mit Bundesmitteln geförderte Projekt Klik Green – zur Qualifizierung von Klimamanagern in Krankenhäusern und Reha-Kliniken in ganz Deutschland – profitieren.

„Wir sind verpflichtet, alle zwei Jahre ein Energie-Audit zu absolvieren“, entgegnete Langenbacher und betonte, dass die Klinikleitung selbst ein großes Interesse daran habe, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen, weil so schließlich auch Geld gespart werde. Von einer Zertifizierung oder einem Klimamanager erwarte er jedoch kaum neue Anregungen.

„Ein Landkreis, der selbst einen Energiemanager hat und am Stadtradeln teilnimmt, sollte auch bei seinem Krankenhaus den Klimaschutz im Blick haben“, wandte Heike Ditrich (FWG) gegen diese Haltung ein.

„

Ehrliche Maßnahmen“ sind gefragt

Sozialdemokrat Stephan Ballhausen hingegen meinte: „Die gute Versorgung der Patienten zeichnet das Kreiskrankenhaus aus. So eine Plakette ist unwichtig.“ Verwaltungsdirektor Langenbacher und Achim Weisbrod von der FDP sehen das genauso. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) schließlich erklärte: „Die Zertifikate hätten nur marginale Auswirkungen. Wenn wir etwas für den Klimaschutz tun wollen, geht es nicht darum, sondern um ehrliche Maßnahmen wie Photovoltaik auf dem Dach.“

Da hakte Annette Maurer (Grüne) direkt nach: „Warum haben wir denn nicht längst eine PVA?“ Langenbacher lieferte die folgende Erklärung: „Weil innerhalb der kommenden zehn Jahre bauliche Veränderungen anstehen. Und da wäre es nicht sinnvoll, jetzt etwas installieren zu lassen, was bald wieder rückgebaut werden müsste.“

Zwei Stimmen aus der Grünen-Fraktion und eine Enthaltung der FWG reichten am Ende bei weitem nicht, um den Antrag auf Bewerbung um das Siegel durchzusetzen.