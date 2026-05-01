Es geht um viel bei TSG Kerzenheim gegen TuS Ramsen. Etwas bereitet den Gastgebern Hoffnung. Warum der Favorit gewarnt sein sollte.

Es ist Derbyzeit in der Fußball-Kreisklasse Kaiserslautern/ Donnersberg Nord. Und es ist auf dem Papier ein tierisches Duell. Die Eidechsen treffen auf die Keiler. Die TSG Kerzenheim empfängt am Sonntag auf heimischem Kunstrasen um 15 Uhr den TuS Ramsen. Für beide Mannschaften wären Punkte noch ganz wichtig.

Die Lage für die TSG Kerzenheim ist tabellarische gesehen heikel. Eigentlich können am Ende der Saison drei Mannschaften aus der Kreisklasse absteigen. Allerdings: In den vergangenen Jahren musste aufgrund diverser Konstellationen meist nur ein Team den bitteren Gang in die C-Klasse antreten.

Träfe aber der Fall von drei Absteigern aus Fußball-Kreisklasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord in dieser Spielzeit ein, dann sieht es aktuell für die TSG nicht gut aus. Das Team von Trainer Marc Heinrich belegt in der Tabelle nur den vorletzten Platz. In den bisherigen 20 von insgesamt 24 Saisonspielen holten die Eidechsen nur zehn Punkte.

Albisheim unerreichbar

Der derzeitige Tabellenviertletzte TSG Albisheim, der momentan auf dem ersten offiziellen Nichtabstiegsrang steht, ist mit 25 Punkten schon zu weit weg. Die Kerzenheimer können deshalb theoretisch nur noch den Drittletzten ASV Winnweiler II einholen, der mit 18 Punkten für die Eidechsen aber auch schon nur noch ein kleiner Punkt am Horizont ist.

Doch die TSG kämpft um den letzten Strohhalm. Außerdem: Gerade die Duelle gegen den Gegner aus der eigenen Verbandsgemeinde sind für die Grün-Weißen immer etwas ganz Besonderes. Anders die Ausgangslage vor dem Derby für den TuS Ramsen. Das Team von Trainer Jan Zimmer kämpft noch um den Aufstieg.

Ramsen in Form

Die Keiler belegen derzeit den dritten Tabellenrang in der Fußball-Kreisklasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord. Der TuS Ramsen ist dabei punktgleich mit dem Zweiten TuS Bolanden. Beide Rivalen haben 20 Spiele absolviert. Der Tabellenzweite würde wohl die Aufstiegsspiele absolvieren – oder bei günstiger Konstellation vielleicht sogar auch direkt in die A-Klasse aufsteigen.

Für den TuS Ramsen wäre es die Rückkehr in die A-Klasse. Ihre vergangenen beiden Spiele haben die Keiler gewonnen. Weh tun immer noch die beiden einzigen Niederlagen bisher in 2026. Das direkte Duell gegen den Zweiten TuS Bolanden kurz nach der Winterpause verloren die Ramser mit 1:3. Gegen den Spitzenreiter TuS Stetten, der derzeit acht Punkte Vorsprung auf seine Verfolger hat, unterlag das Team von Jan Zimmer knapp mit 1:2.

Der Ramser Spielertrainer ist selbst mit 16 Toren der beste Torschütze seiner Mannschaft. Die Rollen am Sonntag auf dem Kerzenheimer Kunstrasen sind jedenfalls klar verteilt. Der TuS ist der klarer Favorit, gewann ja auch schon das Hinspiel zu Hause mit 5:1. Die TSG Kerzenheim hat ihre letzten drei Spiele allesamt verloren.

Doch gegen den Rivalen wollen die Eidechsen noch einmal alles heraushauen. In der vergangenen Saison gewannen die TSG-Akteure vor eigenem Publikum auch mit 2:1. Die Keiler wollen dagegenhalten. Wenn das Wetter stimmt, könnten am Sonntag viele Zuschauer kommen.