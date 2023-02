Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser im Donnersbergkreis? Beim Kreisentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels treten die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide an. Der Kreisentscheid findet am Samstag, 11. Februar um 14 Uhr in der Verbandsgemeindebücherei Eisenberg (Pestalozzistraße 4) statt. Sieben Schulen haben im Donnersbergkreis ihre besten Vorleserinnen und Vorleser der sechsten Klassenstufe an den Start geschickt: die Realschule plus Kirchheimbolanden, das Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden, das Gymnasium Weierhof Bolanden, die Integrierte Gesamtschule Eisenberg, das Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler, die Realschule plus Winnweiler und die Integrierte Gesamtschule Rockenhausen. Weitere Infos gibt es unter www.vorlesewettbewerb.de oder bei der Verbandsgemeindebücherei Eisenberg, Telefon 06351 6030 oder 407313 oder per Mail an vgbuecherei@vg-eisenberg.de. rhp