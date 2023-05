Der Kreis Bad Dürkheim bekommt bei der Bundesgartenschau in Mannheim einen eigenen Auftritt: Er präsentiert sich vom 12. bis 14. Juni im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Motto dabei: „Landkreis Bad Dürkheim – Nachhaltigkeit trifft Tradition“, dazu gib es Vorträge und Präsentationen. Am Montag, 12. Juni, geht es vor allem um Umwelt und Gewässer, Thema ist zum Beispiel die Renaturierung des Eisbachs im Leiningerland. Der Dienstag, 13. Juni, ist der Bildung und der Kultur gewidmet, neben der Kreis-Volkshochschule kommen die Burgspiele Altleiningen zum Zug. Und am Mittwoch, 14. Juni, geht es um mit Klima und Mobilität, zum Beispiel mit „Grünstadt #ESSBAR“. Außerdem wird das Battenberger Weingut Schraut beim Kreis-Auftritt dabei sein. Der Pavillon der Metropol-Region ist über den Nordeingang des Spinelliparks erreichbar. Weitere praktische Informationen zur Buga Mannheim gibt es hier.