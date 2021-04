Stricken und Nähen lagen schon vor der Corona-Pandemie voll im Trend. Die Grünstadter Fachgeschäfte für Wolle und Stoffe machten gute Umsätze. Trotz des Lockdowns seit 16. Dezember ist auch jetzt der Nachschub für Kreative vor Ort gesichert. Abholservice und Web-Shops machen es möglich.

Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 erkannte Marion Heissler, die ein Bastel- und Handarbeitsstudio gegenüber der Martinskirche führt, dass sie etwas tun muss, um ihre Kunden zu halten. Ein Auftritt im Internet sollte es sein, damit der Laden da präsent ist, wo die übermächtige Konkurrenz, die großen Wollversender, mit einem riesigen Angebot lockt, erzählt die 62-Jährige. Mit Unterstützung aus der Familie richtete sie einen Online-Shop ein: Tochter Sina Graf, von Beruf Lehrerin, nahm das Projekt in die Hand. Eine gute Woche habe die 36-Jährige am PC gebastelt, erzählt Heissler, und der Web-Shop ging am 27. März online.

Jetzt im zweiten Lockdown ist Heissler froh, dass sie schon vor gut neun Monaten im Internet startete. Zwar könne sie dort nur einen Bruchteil ihrer Ware präsentieren und wirklich viel werde online auch nicht gekauft. Aber sie findet es gut, im Netz präsent zu sein, und zum Beispiel über die Möglichkeit der telefonischen Bestellung unter 06359/949530 und den Abholservice zu informieren.

Beratung gibt es auch per Telefon

In der Regel könne das Bestellte nach Absprache montags, donnerstags, freitags und samstags zwischen 10 und 12.30 Uhr abgeholt werden. Wenn es ganz eilig sei, mache sie auch Termine zu anderen Zeiten. Dieser Service werde gut genutzt: fünf bis zehn Kundinnen seien es etwa pro Tag, so Heissler. Und Beratung gebe es natürlich auch am Telefon. Wenn jemand unschlüssig sei, etwa Zweifel wegen der Farbe habe, präsentiere sie an der Ladentür auch mal ein Körbchen mit einer Auswahl.

Beratung sei immer die Stärke des Handarbeitsstudios gewesen, das es seit rund 35 Jahren gibt, erzählt Heissler. Erst sei ihre Mutter, Marita Nödling, die Chefin gewesen und sie habe, solange die Kinder klein waren, mitgearbeitet. Seit 18 Jahren führt sie das Studio nun selbst. In der Corona-Pandemie sei der kleine Laden auch ein Ort, wo sich die Leute „Freude holen“, schöne Wolle kaufen, um beim Stricken „ein bisschen vom Pandemie-Stress“ runterzukommen.

Bei Stoffgeschäften die Qual der Wahl

Es werde deutlich mehr gestrickt als in Vor-Corona-Zeiten, sagt die gelernte Bürokauffrau, die im Lauf der Jahrzehnte zu einer Fachfrau für Handarbeiten geworden ist. Der absolute Renner sei Sockenwolle, die es in großer farbiger Vielfalt gebe, besonders weich mit Kaschmiranteil. Und wer mittlerweile genug warme Socken gestrickt habe, könne sich schon auf die Garne fürs Frühjahr freuen, die sind bereits im Laden, verrät Heissler.

Während das Handarbeitsstudio nur wenig Ware im Netz präsentiert, haben die Kundinnen bei den drei Grünstadter Stoffgeschäften die Qual der Wahl: Man braucht schon Zeit, um sich durch die vielen Muster und verschiedenen Qualitäten durchzuklicken, die in den Online-Shops von „Das Stoffatelier“ (Fußgängerzone), „Stofflounge“ (Carl-Zeiss-Straße) oder „Im Patchworkhimmel“ (Obersülzer Straße) angeboten werden. Dazu gibt es jede Menge Zubehör wie Nähmaterial und Schnitte. Auch wer noch keine Nähmaschine hat, wird im Stoffatelier oder beim Patchworkhimmel fündig. Nachhilfe beim Nähen bietet zudem die Stofflounge mit kostenlosen Online-Nähkursen.

Nicht nur Nähshops sind im Netz vertreten

Vom aktuellen Lockdown sind bekanntlich nicht nur die Stoffgeschäfte betroffen: Noch bis mindestens 31. Januar müssen alle Geschäfte außer Supermärkten geschlossen bleiben – so ist es in der 15. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes festgelegt. Dadurch entsteht eine schwierige Lage für den Einzelhandel. In Grünstadt bieten daher immer mehr Betriebe einen Abholservice und Lieferdienste an, wie Ernst-Uwe Bernard, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums (WF) Grünstadt, informiert. Auf der Webseite der Stadtverwaltung sei ein Großteil der Angebote aufgelistet.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, habe er einen Gang durch die Stadt gemacht und geschaut, was auf den Aushängen in den Schaufenstern steht, teilt Bernard weiter mit. Er startete in der Fußgängerzone. Dort bieten die Boutique La Vida, Mode und Accessoires, Telefon 0171/3730909, und das Möbelhaus Huthmacher, 06359/93740, einen Abholservice. Bei Huthmacher gibt es unter der Nummer auch Beratung zum Möbelkauf. Die Papeterie Breuer hat einen Lieferservice. Bestellungen können per Telefon unter 0177/5968255 oder über den Web-Shop aufgegeben werden. Preise sind hier nicht zu sehen, das liegt laut Inhaberin Sabine Breuer daran, dass sie für Firmenkunden ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen werden müssen, für Private aber mit Steuer gelten. Nach Anmeldung über die Kontaktfunktion im Shop schalte sie die jeweiligen Preise frei.

Liefer- und Abholservices bei vielen Geschäften

Die Parfümerie Kaiser bietet ebenfalls einen Web-Shop und ist für telefonische Bestellungen unter 06359/919633 zu erreichen. Leder Horn hat einen Abhol- und Lieferservice unter 06341/919293. Beim Schuhhaus Bachmann, das von der Ladenkette Schuh-Frank betrieben wird, können die Kunden im Online-Shop einkaufen. Die Boutique Courage, exklusive Damenmode, bietet einen Abholservice unter Telefon 0172/4219371. Wer dringend Passbilder braucht, kann bei Foto Hierat einen Termin vereinbaren: 0175/4679539. Lesestoff gibt es bei der Buchhandlung Frank (Bahnhofstraße) per Telefon 06359/807971 oder online, er kann nach Terminvereinbarung abgeholt werden. Zudem gibt es einen Web-Shop mit Büchertipps.

Am Luitpoldplatz kann laut WF-Geschäftsführer Bernard bei Farben-Krämer Ware bestellt und abgeholt werden: 06359/2257. Bilder kaufen oder Rahmen anfertigen lassen ist bei Haass möglich: 06359/961739. Die Filiale von Action im Weinstraßencenter offeriert über ihren Web-Shop einen „Click- und Collect-Service“. Das Bestellte kann vor Ort abgeholt werden. Ebenfalls einen Shop im Internet hat Elektro Geib, dessen Ladengeschäft sich in der Industriestraße befindet.

Auf der Webseite der Stadt sind zudem zurzeit 13 Restaurants in Grünstadt und dem Leiningerland aufgeführt, die Speisen To Go im Angebot haben. Außerdem stehen 15 Weingüter auf der Liste, die Abhol- und Lieferservice bieten. Und wer für sein Haustier Futter braucht, findet hier auch zwei Anbieter.

Im Netz