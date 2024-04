Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 12.45 und 14.45 Uhr mit seinem Wagen einen auf dem Kundenparkplatz des Toom-Baumarktes in Grünstadt abgestellten Toyota beschädigt. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Als die 70-jährige Besitzerin des Toyota zurückkam, entdeckte sie einen frischen Streifschaden an der Frontstoßstange und am linken vorderen Kotflügel. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 500 Euro. Die Beamten erbitten Hinweise unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.