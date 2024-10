Die Krankenhausreform, die am 17. Oktober den Bundestag passiert hat, hängt wie ein Damoklesschwert über den Kliniken der Bundesrepublik. Rund 500 Hospitäler sollen verschwinden. Gerade die kleinen Einrichtungen auf dem Land sind gefährdet. Auch dem Kreiskrankenhaus Grünstadt drohen harte Zeiten. Das hängt mitunter an der Finanzlage. Jetzt planen das Führungsteam, die Angebote in der Klinik auszubauen. Wie sie das vorhaben und was das Problem ist, steht hier. Warum der Bundesrat einem Inflationsausgleich zustimmen soll, kommentiert Anja Benndorf hier.