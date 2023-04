Mehr als 90 Prozent der stationär aufgenommenen Menschen im Kreiskrankenhaus Grünstadt fühlen sich wohl und sind mit der medizinischen Versorgung zufrieden. Es gibt allerdings einige Kritik an der Verpflegung mit Speisen und Getränken.

Darüber informierte der Patientenfürsprecher Ferdinand Kolberg im Krankenhausausschuss. „Die Reklamationen über die Essensqualität und das dürftige Angebot reißen nicht ab“, berichtete er. Moniert worden seien beispielsweise eine lieblose Präsentation, ein einfallsloses Abendessen, schlecht temperierte Mahlzeiten und das Fehlen von frischem Obst oder Gemüse. Mitunter seien die Suppen „mehr als mangelhaft“ und schriftlich bestellte Essenswünsche würden nicht erfüllt. Darüber hinaus seien die Öffnungszeiten der Cafeteria nicht mit den Besuchszeiten abgestimmt beziehungsweise vorübergehende Schließungen würden ohne Begründung einfach an die Eingangstür geheftet. „Ich halte ein Gespräch mit dem Dienstleister Wisag und der Klinikleitung zur Klärung dieser ganzen Punkte für dringend erforderlich“, sagte Kolberg. Die Ernährung trage entscheidend zum Image des Kreiskrankenhauses bei. Verwaltungsdirektor Markus Kieser versicherte, dass man sich noch in diesem Monat mit der Firma zusammensetzen werde. Das Unternehmen habe aktuell mit sehr langfristigen Personalausfällen sowie mit der Inflation zu kämpfen. Die Preise seien um 30 bis 80 Prozent gestiegen. Ellen Messner-Vogelesang (Bündnis 90 /Die Grünen) erinnerte daran, dass das Essen in der Klinik schon unter dem früheren Patientenfürsprecher Josef Aschendorf Thema gewesen sei. Kolberg gab ihr Recht, betonte aber, dass in jüngster Vergangenheit die Vehemenz zugenommen habe. Heike Ditrich (FWG) sagte: „Kritik an der Küche habe ich schon häufiger gehört. Wie lange ist denn das Kreiskrankenhaus an den Caterer gebunden?“ Kieser entgegnete: „Wir blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit und waren bisher zufrieden. Es ist richtig, dass in letzter Zeit die Qualität nachgelassen hat. Aber wir sollten der Firma noch eine Chance geben.“ Zur Frage der Kündigung sagte er, dass diese jährlich erfolgen könne. Ferdinand Kolberg hat rund 3500 Meinungsäußerungen von Patienten ausgewertet. Nur sechs seien darunter gewesen, die das Kreiskrankenhaus nicht weiterempfehlen würden. Gründe: nicht optimal verlaufene OP, Unterbringung im Drei-Bett-Zimmer, zu geringe Zuwendung und zu wenig Respekt gegenüber den eigenen Wünschen. 2022 waren im Hospital 7716 Männer und Frauen stationär in Behandlung, was eine deutliche Steigerung gegenüber 2021 ist (7163).