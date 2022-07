Markus Kieser ist neuer Verwaltungsdirektor am Kreiskrankenhaus in Grünstadt. Der Diplom-Kaufmann hat sein Amt am Dienstag angetreten. Nach einiger Zeit als Krankenhausberater bei der BKK und der Barmer hat der heute 52-Jährige, der aus dem baden-württembergischen Buchen stammt, acht Jahre lang verantwortliche Positionen im Klinikum Offenbach innegehabt. Zuletzt hat Kieser seit 2011 die Klinik in Weinheim geleitet.