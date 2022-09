Schwere Verletzungen hat nach Polizeiangaben der Fahrer eines Kraftrads erlitten, der am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall an der Ecke Asselheimer Straße/Nording verursachte. Demnach wollte der 50-Jährige vom Nordring nach links in die Asselheimer Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden ebenfalls 50 Jahre alten Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Den Unfallverursacher brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro.