drogentypische Auffälligkeiten hat die Polizei am Samstag gegen 14 Uhr bei einem 45-jährigen Renault-Fahrer in der Leininger Straße in Wattenheim festgestellt. Ein Schnelltest verlief positiv auf Kokain. Außerdem gab der Fahrer an, nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden mehrere Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.