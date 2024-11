Der 16-Jährige Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Pkw leicht verletzt. Der Jugendliche aus Eisenberg befuhr die L395 aus Ramsen kommend in Richtung Hettenleidelheim, als ihm ein Auto entgegenkam. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 16-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße vorübergehend gesperrt.