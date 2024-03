Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Naturschützer rechnen damit, dass nun Hunderte Kröten überfahren werden. Denn in der Nähe des Eiswoogs bei Ramsen hat jemand in der Nacht auf Freitag einen Amphibienzaun zerstört. Was dabei gegen Spontan-Vandalismus und für eine geplante Tat spricht.

Eine böse Überraschung erlebte Ruth Wölke, als sie am frühen Freitagmorgen an den Eiswoog kam. Die Naturschützerin ist Hauptverantwortliche des Nabu Eisenberg/Leiningerland