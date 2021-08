Auch in Zeiten von Corona gibt es in Grünstadt an Maria Himmelfahrt eine Kräuterweihe, das kündigt der Katholische Frauenbund an und lädt alle Mitglieder zum Suchen von Heilpflanzen und Binden von Gewürz-sträußen ein. Der Erlös soll an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland gehen.

Schon vor Jahrtausenden haben die Menschen erkannt, dass Kräuter gegen viele Krankheiten helfen können, heißt es in einer Mitteilung des Katholischen Frauenbunds. Die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt gehöre daher zu den volkstümlichsten Bräuchen der römisch katholischen Kirche. Im ganzen süddeutschen Raum, bis nach Südtirol habe sich der Brauch erhalten.

Früher sei genau bestimmt gewesen, welche Kräuter am 15. August im Gottesdienst gesegnet werden durften. Bis zu 77 Pflanzenarten kamen in die Sträuße für Maria Himmelfahrt. Durch ihre heilenden Kräfte habe mit ihnen eine Fülle von Medikamenten hergestellt werden können – sie sollten Krankheiten aber auch gleich ganz abwenden und außerdem gegen Unglück helfen.

Welche Kräuter heute in einen Strauß kommen, hänge von der Verfügbarkeit ab. Kamille, Johanniskraut, Fenchel, Melisse, Pfefferminze, Baldrian, Beifuß, Spitzwegerich, Salbei, Schafgarbe, Arnika, Hirtentäschel, Mariendistel, Königskerze und anderes mehr soll in die Sträuße gebunden werden. Für die Suche nach den Pflanzen und das Binden sei der 14. August vorgesehen, im Festgottesdienst am 15. um 10.30 Uhr sollen sie dann gesegnet werden.

Vor dem Gottesdienst werden Sträuße verkauft und danach gibt es Pakete mit zwei oder vier Kuchenstücken zum Mitnehmen. Über Kräuter aus dem Garten oder Feld sowie Kuchenspenden würden sich die Frauen freuen. Alle Einnahmen kommen diesmal den Opfern der Hochwasserkatastrophe zugute.