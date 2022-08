Der Katholische Frauenbund Grünstadt lädt am Samstag, 13. August, zum Suchen von Heilpflanzen ein. Ab 14 Uhr sollen sie neben der St.-Peter-Kirche zu Gewürzsträußen gebunden werden. Die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt gehört zu den volkstümlichsten Bräuchen der römisch katholischen Kirche. Bis zu 77 Heilkräuter kamen früher in einen Strauß, der an Maria Himmelfahrt im Gottesdienst geweiht wurde. Welche Kräuter heute in einen Strauß kommen, hängt von der Verfügbarkeit ab. Dazu zählen aber üblicherweise Kamille, Johanniskraut (unser Bild), Fenchel, Melisse, Pfefferminze, Baldrian, Beifuß, Spitzwegerich, Salbei, Schafgarbe, Arnika, Hirtentäschel und Mariendistel. Am 13. August werden die Pflanzen gesucht; am Sonntag, 14. August, 10.30 Uhr, und am Montag, 15. August, 18.30 Uhr, werden die Sträuße in Festgottesdiensten gesegnet. Vor den Gottesdiensten werden die Sträuße zum Verkauf angeboten. Der Erlös komme den Schwestern in Rumänien zu, heißt es in einer Mitteilung.