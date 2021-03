Das Team vom Frisörsalon Ehrtsein verlängert seine Aktion, bei der sich Pfleger und Pflegerinnen sowie und Ärzte und Ärtzinnen kostenlos die Haare schneiden lassen können. Ursprünglich war das Angebot, das kurz vor dem zweiten Lockdown gestartet wurde, nur bis Anfang März geplant. Jetzt will das Team bis 29. Mai verlängern und nach eigenen Angaben den Personen etwas zurückgeben, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. Auch das Team freut sich, dass das Geschäft seit Anfang März wieder geöffnet ist. „Wir sind alle froh, wieder im Salon zu sein und unsere Arbeit machen zu können“, sagt Frisörin Janine Schwinn, die mit drei weiteren Kolleginnen im Geschäft von Myriam Ehrstein arbeitet. Sie hatte die Aktion zusammen mit ihrer Chefin ins Leben gerufen. Die Terminvereinbarung sei zuletzt wegen der Schichtarbeit der Mediziner und Pfleger teils schwierig gewesen, deshalb wolle das Salonteam auch weiterhin für diese Berufsgruppe Termine am Wochenende oder am späten Abend anbieten. Auch bei den anderen Terminen regulärer Kunden sei man wieder beim nbormalen Stand angekommen. „Wir haben ab und zu eine Lücke im Terminplan, aber grundsätzlich schon wieder viel zu tun“, freut sich Schwinn.