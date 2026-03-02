Beiträge für die Musikschule zu kürzen wäre ein Fehler. Wer streicht, spart nicht nur an einer Institution – sondern an einem kulturellen Fundament.

Die Debatte über die Finanzlage der Musikschule ist nicht neu. Bereits seit Jahren wird der Beitrag der VG und der Stadt jährlich angepasst. Der Eindruck bei manchen: Die bekommen das einfach automatisch. Oberflächlich mag das so erscheinen. Doch hier hilft der genauere Blick. Der Grund für die steigenden Beiträge sind Kosten, die die Musikschule nicht selbst verschuldet: Die Lohnentwicklung macht auch vor der Institution nicht halt. Durch Kürzungen könnten Lehrkräfte abspringen, da eine faire Bezahlung ausbleibt. Im Grunde wären das Leistungskürzungen. In der Folge kämen weniger Schüler. Und das gerade in einer Zeit, in der Handys und Computer dominieren, weniger das Erlernen eines Instruments. Anstatt zu kürzen, sollte geprüft werden, wie die Musikschule mehr Geldmittel aus anderen Quellen erhalten kann. Der Ansatz der Verbandsgemeindeverwaltung, Sponsoring-Partnerschaften zu forcieren, ist richtig. Auch wenn ein Restrisiko bleibt, dass das misslingt. Aber auch dann wäre es falsch, die Beiträge zu kürzen. Es gilt: Wer jetzt streicht, riskiert langfristig mehr Schaden, als kurzfristig eingespart wird.