Auf dem Wattenheimer Friedhof soll ein Kolumbarium aufgestellt werden. Das hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen. Der Preis für die Anschaffung soll nur von den Angehörigen der Nutzer bezahlt werden und sich nicht in der allgemeinen Gebührenordnung niederschlagen. Unabhängig davon werden Bestattungen ab dem 1. Januar um zehn Prozent teurer sein als jetzt. Für eine Einzelgrabstätte sind dann beispielsweise 660 Euro fällig, für ein Doppelgrab 1320 Euro. Ein Wiesenurnengrab wird mit 836 Euro zu Buche schlagen. Diese Anhebung der Friedhofsgebühren basiert auf einem Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat 2021 gefasst hat. Aufgrund der Haushaltslage sollen die Preise sukzessive (jährlich oder in zweijährigem Abstand) um jeweils zehn Prozent steigen. Auf der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde die Erhöhung einstimmig abgesegnet. Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) sagte, dass die Einwohner derzeit zwar sowieso schon stark belastet würden, „aber für die Ortsgemeinde steigen die Kosten auch“. Die Kommunalaufsicht fordere, im Bereich Friedhof Kostendeckung anzustreben, erläuterte er. Andreas Werle (SPD) meinte, dieses Ziel sei utopisch, da die Liegezeit in Wattenheim aufgrund der besonderen Bodenverhältnisse 40 Jahre betrage.