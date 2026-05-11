Der VfR Grünstadt siegt 5:1 beim ASV Fußgönheim und schiebt sich dank des Torverhältnisses vor Büchelberg. Zwei Spiele bleiben – das Rennen um den Titel spitzt sich weiter zu.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Fußball-Landesliga Ost geht weiter. Nachdem der SV Büchelberg am Samstag mit einem 6:1-Heimerfolg über die FG 08 Mutterstadt vorgelegt hatte, zog der VfR Grünstadt am Sonntag nach. Die Mannschaft von Spielertrainer Nico Müller gewann ihre Auswärtspartie beim ASV Fußgönheim ebenfalls souverän mit 5:1 (2:0) und holte sich wegen des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung von den punktgleichen Büchelbergern (beide 60 Zähler) wieder zurück. Rechnerisch haben die Grünstadter den zweiten Platz, der zu den Aufstiegsspielen in die Verbandsliga berechtigt, auch noch nicht sicher.

Am Mittwoch spielt der derzeitige Vierte FSV Offenbach zu Hause gegen den FC Speyer. Wenn die Südpfälzer ihr Heimspiel nicht gewinnen, wäre dem VfR allerdings die Vizemeisterschaft schon mal nicht zu nehmen. Klar ist aber: Die Grünstadter würden gerne direkt als Meister in die Verbandsliga zurückkehren. „Wir haben noch zwei Spiele, da lautet die Devise sechs Punkte und dann schauen wir mal was Büchelberg macht“, gibt sich VfR-Spielertrainer Nico Müller sehr selbstbewusst.

Das Restprogramm der beiden Rivalen sieht wie folgt aus: Die Grünstadter treffen am kommenden Wochenende noch auf den Vierten FSV Offenbach. „Falls die am Mittwoch ihr Spiel gewinnen, werden die gegen und wohl noch einmal alles versuchen. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist bei Offenbach vielleicht die Luft raus, aber das müssen wir abwarten“, sagt der Grünstadter Coach. Am letzten Spieltag hätte der VfR dann noch das Auswärtsspiel gegen den derzeitigen Ligaachten SVW Mainz, der vor der Runde als Aufstiegsfavorit gehandelt worden war, aber wegen personeller Probleme nach der ersten Saisonhälfte oben abreißen musste. „Die sind personell sehr angeschlagen, aber das muss halt nichts heißen“, sagt Nico Müller.

Der SV Büchelberg spielt noch auswärts gegen den SV Gimbsheim und am letzten Spieltag gegen den FC Speyer. Zwei Teams, die ebenfalls lange Zeit um die Ränge eins und zwei mitspielten, aber mittlerweile keine Chance mehr auf den Aufstieg haben. „Das sind eigentlich zwei gute Mannschaften, aber ob sie dann auch ein volles Programm auf dem Platz abhalten, wenn sie gegen Büchelberg spielen? Wenn ich von mir ausgehen würde, dann denke ich, dass sowohl Gimbsheim und Speyer voll auf Sieg spielen. Wir würden das in dieser Situation machen“ Falls sowohl der VfR als auch die Büchelberger ihre beiden Partien gewinnen oder eben beide Mannschaften nach den 30 absolvierten Saisonpartien punktgleich sind, dann würde ein Entscheidungsspiel um den Titel auf einem neutralen Platz ausgetragen.

In Fußgönheim ließen die Grünstadter nichts anbrennen. Dominic Gerber (12.), Robin Gerber (23.) und Alexander Dorn (29.) stellten mit ihren Toren auf 3:0 (29.). Der ASV kam dann aber zum 1:3 (30.). Evzi Saiti traf mit einem Freistoß aus 40 Metern. VfR-Keeper Maximilian Gärtner stand da nicht gut. Doch in der Folge ließ der VfR nur noch ganz wenig zu. Vorne trafen noch Marco Sorg (61.) und erneut Robin Gerber (83.) zum 5:1-Endstand.