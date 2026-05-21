Monatelang stritt Grünstadt über die Verkehrsregeln im Kreuzerweg, nun ist die Entscheidung gefallen. Wer wie gestimmt hat und für welche Position es Zuschauer-Applaus gab.

Bei einer Grünstadter Ratssitzung geht so viel Andrang schon als Volksauflauf durch: Etwa zwei Dutzend Bürger füllen die Zuschauerränge. Dort begnügen sie sich nicht nur mit zuhören. Manchmal beklatschen sie auch, was Ratsmitglieder sagen. Doch solchen Publikumsapplaus gibt’s an diesem Abend nur für eine der beiden Meinungen, die in Grünstadt schon seit Monaten aufeinanderprallen. Debattiert wird zum vorerst letzten Mal über das weitere Schicksal des Kreuzerwegs. Der ist seit schon gut einem Jahr Fahrradstraße, doch bislang nur auf Probe.

Fehlende Anbindung an Wegenetz

Für Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) ist mittlerweile klar: Das Modell hat sich bewährt. Zwar räumt er in seiner Zusammenfassung der Vorgeschichte ein, dass dem Kreuzerweg bislang die Anbindung an ein weiterführendes Radwege-Netz fehlt. Aber das solle sich ja in den nächsten Jahren ändern. Der Rathaus-Chef spricht von einem Puzzle-Teil, das nach und nach um weitere ergänzt und dann ein Bild ergeben werde. Für den Moment wiederum mahnt er augenzwinkernd: „Es wäre schön, wenn es jetzt auch mal zu einer Entscheidung käme.“

Ohne Fortsetzung ins Zentrum: das nördliche Ende der Fahrradstraße. Foto: Christoph Hämmelmann

Wie die seiner Meinung nach ausfallen sollte, erläutert als Erster der Sozialdemokrat Gregor Grzonkowski. Er spricht für die meisten Mitglieder der SPD-Fraktion, und die sind für die Fahrradstraße. Denn sie habe verkehrsberuhigende Wirkung, biete gerade Kindern auf dem Schulweg daher mehr Sicherheit. Trotzdem sei noch nicht alles perfekt. Die Kreuzungen müssten angepasst, mögliche Belastungen für andere Straßen durch Ausweicher-Verkehr im Blick behalten werden. Und auch Parkmöglichkeiten für Anwohner müsse es weiterhin geben.

Streit um die Querstraßen

Mit diesem Plädoyer bringt der Genosse die CDU-Fraktionschefin Karin Schramm in Verlegenheit. Sie kommt nach ihm zu Wort und muss feststellen: Er hat schon viel von dem kundgetan, was sie vorbringen wollte. „80 Prozent meiner Rede könnte ich jetzt entsorgen“, sagt die Christdemokratin. Also begnügt sich damit, individuelle Radfahrer-Rückmeldungen weiterzugeben. In denen geht es um das Glück, nicht mehr am äußersten Fahrbahnrand entlangrollen oder an Kreuzungen auf Mini-Lücken im Auto-Querverkehr warten zu müssen.

Denn als Fahrradstraße ist der Kreuzerweg nun Vorfahrtsstrecke. Doch gerade diesen Umstand haben die Kritiker des Modells mittlerweile als Hauptproblem ausgemacht. Der Südring sowie die Richard-Wagner- und die Otto-Fliesen-Straße führen zwar durch Wohngebiete, sie dienen aber gleichzeitig als Verbindung zwischen Kirchheimer Straße samt Autobahn-Anschluss und Sausenheim. Und nun prangen an ihren Kreuzerweg-Kreuzungen Stopp-Schilder. Der FWG-Fraktionschef Johannes Adam macht daher in dieser Sitzung eine eigene Rechnung auf.

„Autos aus der Stadt bekommen“

Er beruft sich auf amtliche Verkehrszahlen und sagt: Den Kreuzerweg queren täglich 9000 Autos. Die müssten nun allesamt anhalten und wieder anfahren, damit gerade einmal 200 Fahrradfahrer freie Bahn haben. Also plädiert er für einen Kompromissvorschlag, der auf den Seniorenbeirat zurückgeht: Die Fahrradstraße bleibt, aber der Verkehr auf den querenden Straßen bekommt wieder Vorfahrt. Die Grünen-Vertreterin Laura Winkler kontert daraufhin: „Was bleibt dann noch von der Fahrradstraße – außer einem Piktogramm auf der Fahrbahn?“

Macht auf den Sonderstatus des Kreuzerwegs aufmerksam: Piktogramm auf der Fahrbahn. Foto: Christoph Hämmelmann

Außerdem schlägt sie vor: „Lassen Sie uns lieber schauen, wie wir diese 9000 Autos aus der Stadt rausbekommen.“ Überraschenden Zuspruch bekommt sie danach vom FDP-Fraktionschef und einstigen Fahrradstraßen-Skeptiker Bernhard Ellbrück, der sagt: „Ich bin nicht der Riesen-Grünenfreund, aber das hat mir aus der Seele gesprochen.“ Schließlich habe der E-Bike-Boom viel verändert: „Ich fahre jetzt auch mit dem Fahrrad, weil ich nicht mehr Angst haben muss, nach 500 Metern Anstieg verschwitzt zur Arbeit zu kommen.“

Kritik an „ökologischem Unsinn“

Als unverändert überzeugter Fahrradstraßen-Gegner präsentiert sich daraufhin Wolfgang Lenhart (CDU). Er bemängelt erhöhten Schadstoff-Ausstoß an den Kreuzerweg-Kreuzungen, spricht von „ökologischem Unsinn“. Doch vor allem beruft er sich auf den Bürgerwillen: Seiner Wahrnehmung nach seien zwei Drittel der Grünstadter gegen das jetzige Modell, doch „sie fühlen sich ausgeliefert“. Und nach ihm meldet sich ein weiterer Kritiker zu Wort, der damit von der Mehrheitslinie seiner SPD-Fraktion abweicht: ihr Vorsitzender Christoph Spies.

Der vormalige Bürgermeisterkandidat und Landtagsabgeordnete begründet seine Haltung so: „Ich glaube, wir machen einen Schritt zu viel. Wir sollten die Belastung für die Bewohner im Südring höher gewichten.“ Axel Grimm ( FWG) wiederum sagt, dass er die gleichen Überlegungen wie Spies angestellt habe. Aber trotz nur minimaler Unterschiede bei einzelnen Gedankengängen komme er am Ende zum gegenteiligen Ergebnis und werde daher zustimmen. Carolin Habenberger hingegen kündigt ein weiteres Nein zu Fahrradstraße an.

Applaus für die Mehrheit

Die Christdemokratin ist Lehrerin am Leininger-Gymnasium und beruft sich auf die Kritik radfahrender Schüler. Die fühlten sich auf dem Kreuzerweg nun weniger sicher als zuvor. Der frühere Polizeichef und CDU-Mann Sigfried Doll schließlich plädiert fürs jetzige Modell und warnt: Eine Fahrradstraße ohne Vorfahrtsrecht dürfte rechtswidrig sein. Dann fällt nach genau einstündiger Debatte die Entscheidung: Gegen die Fahrradstraße votiert bei dieser finalen Abstimmung neben Adam, Spies, Habenberger und Lenhart auch der Christdemokrat Lucas Werner.

15 weitere anwesende Ratsmitglieder und Bürgermeister Scarmato hingegen stimmen für das Modell – ein Ergebnis, das von Zuschauerrängen aus beklatscht wird. Überhaupt: Publikumsapplaus hat an diesem Abend nur bekommen, wer für die Fahrradstraße plädierte.