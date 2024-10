Bei einer erneuten Kontrollstation in der Bitzenstraße haben Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt etliche Verstöße festgestellt. Am Mittwoch standen sie – wie schon ein paar Tage zuvor – von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Sie erwischten sieben Fahrzeuginsassen, die nicht angegurtet waren, und fünf Autofahrer mit Smartphone am Steuer. Ein sogenannter Handyverstoß zieht derzeit ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich.