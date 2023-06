Weil seinem E-Scooter das Versicherungskennzeichen fehlte, hat die Polizei am Sonntagabend in Grünstadt einen 24-Jährigen kontrolliert – und dabei prompt weitere Regelverstöße aufgedeckt. Den Beamten fiel schnell auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Weil für Elektroroller-Nutzer die gleichen Vorgaben wie für Autofahrer gelten, war das eine Ordnungswidrigkeit. Außerdem wirkte der Grünstadter wie jemand, der Drogen genommen hat. Und tatsächlich schlug ein Schnelltest auf THC an. Also durchsuchten die Polizisten den 24-Jährigen, sie fanden bei ihm auch tatsächlich ein Tütchen mit Marihuana. Er durfte nicht weiterfahren und musste zur Blutprobe, gegen ihn laufen jetzt mehrere Anzeigen.