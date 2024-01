Ein 45-Jähriger auf einem E-Scooter ist am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Uhlandstraße bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten sowie Marihuanageruch fest. Daraufhin wurde der Mann genauer überprüft: Er ist bereits wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Außerdem besteht gegen ihn ein Haftbefehl wegen Schulden. Letztere hat er vor Ort beglichen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.