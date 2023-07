Ein Toyotafahrer wollte am Montagabend einer Polizeikontrolle vor dem Inspektionsgebäude in Grünstadt entkommen, die Beamten haben ihn dann aber doch noch im Stadtgebiet erwischt. So fanden sie auch heraus, warum er eine Überprüfung vermeiden wollte: An seinen Wagen waren Nummernschilder geschraubt, die einem anderen Fahrzeug zugeordnet sind. Dieser Transporter gehört dem Mann ebenfalls, ist allerdings derzeit nicht zugelassen – im Gegensatz zum Toyota. Wenn der Fahrer dessen reguläre Kennzeichen benutzt hätte, hätte er also gar keine Probleme bekommen. Warum er die Nummernschilder gewechselt hatte, bleibt den Polizisten ein Rätsel : Ihnen fällt dafür keine logische Erklärung ein, und der Mann hat auch keine geliefert. Nun wird gegen ihn wegen Urkundenfälschung ermittelt.