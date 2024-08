Eine Stunde lang hat die Polizei am Dienstagmittag auf dem Mitfahrer-Parkplatz an der Grünstadter A6-Ausfahrt Autos kontrolliert. Dabei erspähten die Beamten sechs Menschen, die keinen Gurt angelegt hatten. Dafür werden jeweils 30 Euro Bußgeld fällig. In einem Wagen war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert. Fehlte nur die Sitzerhöhung, wird das auch mit 30 Euro geahndet. War das Kind nicht einmal angeschnallt, verdoppelt sich das Bußgeld. Richtig teuer wird’s für die vier Leute, die hinterm Steuer ein Handy nutzten: jeweils 100 Euro plus ein Punkt in Flensburg.