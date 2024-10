Zweimal hat die Polizei in dieser Woche in Grünstadt den Verkehr kontrolliert. Wie sie mitteilt, sind dabei mehr als 30 Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Bei der ersten Blitzerrunde am Montag in der Schlachthofstraße haben die Beamten in der Mittagszeit drei Autofahrer erwischt, die mit mehr als Tempo 30 unterwegs waren. Drei weitere Autofahrer waren laut Polizei nicht angeschnallt, was sie 30 Euro Verwarngeld kosten wird. Im Talweg fielen im Anschluss an die erste Kontrolle acht von 15 Fahrern auf, die zu schnell waren und sich nicht ans Tempo 30 hielten. Die 50 Kilometer pro Stunde hat keiner überschritten. Bei der Kontrolle am Mittwoch, ebenfalls im Talweg, allerdings am späten Nachmittag bis in den frühen Abend, erwischte die Polizei 16 Autofahrer, die sich nicht an die Vorgabe hielten. Der Schnellste fuhr 54 Stundenkilometer.