Keinen Führerschein hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Donnerstag während einer Kontrolle beim Mitfahrerparkplatz an der Grünstadter A6-Ausfahrt erwischt hat. Außerdem wirkte der 40-Jährige auf die Beamten wie jemand, der Drogen genommen hat. Ein Schnelltest reagierte auf TC. Also musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sie soll zeigen, ob das Rauschgift bei ihm eine strafbare Konzentration erreicht hatte.