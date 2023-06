Polizisten haben am Dienstag zur Mittagszeit Autofahrer am Mitfahrer-Parkplatz der Autobahn-Ausfahrt Grünstadt kontrolliert und dabei mehrere Verstöße gegen Verkehrsregeln aufgedeckt. So erspähten sie an sieben Fahrzeugen technische Mängel, vier Fahrer ertappten sie bei der Handy-Nutzung während der Fahrt. Dafür gibt’s je einen Flensburg-Punkt und 100 Euro Bußgeld.