Eine Motorradfahrerin hat am Montagnachmittag in Grünstadt im Kreisverkehr vor der Polizeiinspektion einen schweren Unfall gehabt. Nach Angaben der Polizei beschleunigte die 60-Jährige aus dem Donnersbergkreis kurz vor der Ausfahrt in die Sausenheimer Straße zu stark. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Grundstücksmauer eines Lokals. Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Motorrad und Mauer wurden beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.