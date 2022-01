Auch in diesem Jahr läuft die Anmeldung der Fünftklässler am Leininger-Gymnasium in Grünstadt aus Gründen des Infektionsschutzes kontaktlos – das heißt schriftlich. Die Viertklässler-Eltern werden gebeten, der Schule in der Zeit vom heutigen Montag bis Mittwoch, 16. Februar, die Anmeldeunterlagen auf dem Postweg oder per E-Mail zukommen zu lassen.

Entsprechende Vordrucke sind auf der Homepage des Gymnasiums unter leiningergymnasium.de unter dem Punkt „Aktuelles“ zu finden. Die Schule benötigt das ausgefüllte Formular sowie das gelbe Anmeldeformular der Grundschule im Original. Eine Anmeldung, ohne dass der Schule das gelbe Anmeldeformular der Grundschule im Original vorliegt, ist leider nicht möglich.

Die Durchschläge werden auf dem Postweg an die Eltern beziehungsweise an die Grundschule zurückgeschickt. Wenn möglich, soll den Unterlagen eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der vierten Klasse beigelegt werden. Auch wichtig sind eine Kopie des Impfpasses, aus dem ersichtlich ist, dass das Kind gegen Masern immunisiert ist, sowie eine Kopie der Geburtsurkunde.

Auch für Nachmittagsbetreuung anmelden

Bei Fahrschülern, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen müssen, ein Passbild für das Maxx-Ticket und der entsprechende, ebenfalls auf der Homepage zu findende, Antrag beigefügt sein. Alle Kopien können aber auch später nachgereicht werden. Das Sekretariat informiert, welche Unterlagen fehlen. Dringend zu beachten ist, dass die Unterschrift beider Elternteile benötigt wird. Der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung bei der Schule eingeht, ist für eine mögliche Aufnahme nicht von Bedeutung. In der Vergangenheit konnten alle Schüler am Leininger-Gymnasium aufgenommen werden.

Parallel zur Sextaneranmeldung können die Kinder für die flexible Nachmittagsbetreuung vorgemerkt werden. Detaillierte Informationen dazu sind ebenfalls auf der Homepage unter dem Menüpunkt „Eltern“ zu finden. Gerne können die Unterlagen auch in den Briefkasten der Schule, der sich neben dem Haupteingang befindet, eingeworfen werden. Bei Fragen gibt das Sekretariat, das unter der Telefonnummer 06359 93210 erreicht werden kann, Auskunft.